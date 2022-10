Las claves para entender la nueva factura de la luz: tiene un código QR para comparar precios y es más compleja

El punto más polémico, el gasto medio, que indicará según el código postal si tu gasto de energía es mayor o no que en las demás viviendas y, además, lo comparará con el barrio en el que viva la persona. Un punto que no tendrá en cuenta la situación de cada hogar y, por ello, no será del todo objetivo. Además un código QR que servirá como comparador oficial de tarifas, pero que no incluiría el tope del gas y, por lo tanto, no tendría ninguna efectividad. Un código QR comparador que crearía multitud de confusiones y podría crear un caos en la compañías eléctricas ante la desesperación de los clientes por intentar rebajar su factura de la luz.