El CSD, sobre el caso 'Negreira': "Pido a Laporta que lo aclare, es un tema feo, un club no paga así al vicepresidente de los árbitros..."

"Nosotros hemos intentado ser responsables y coherentes, dejando que las insituciones funcionen, que están funcionando muy bien. El tema surge en la Agencia Tributaria, pasó a Fiscalía y ellos han decidido denunciarlo. Vamos a ver si el Juzgado de Instrucción lo admite a trámite, vamos a seguir el proceso lógico", explica ante Ana Rosa el representante del CSD. Por otro lado, José Manuel Franco no puede esconder sus sentimientos ante este caso: "Me preocupa porque este tema le viene mal al deporte español. Un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros, esto hay que investigarlo...".