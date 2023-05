La estafa en la que Ana Rosa se ha visto envuelta: "No piquen"

Ana Rosa ha querido manifestarse al respecto y ha explicado que ya le pasó lo mismo hace unos años: ‘’Vuelvo a decirlo, yo no estoy esponsorizado ni promocionando ni vendiendo ni recomendando ninguna crema, ni para la artrosis ni para nada. Han utilizado la imagen de la revista ‘Lecturas’, eso es falso, han utilizado mi imagen, pero lo más importante es que no haya gente que entre en esta trampa’’.

La presentadora se ha mostrado preocupada : ‘’A la gente la engañan y se pueden tomar algo que les perjudique la salud. Esto no estamos hablando de que es una crema para las arrugas, que también puede ser peligroso, si no que es un tema médico. Son víctimas, el problema son las víctimas, que puedan utilizar un producto que las pueda dañar’’.

Ana Rosa ha querido lanzar un mensaje públicamente para que todo el mundo sepa que todo se trata de una estafa: ‘’Es mentira, que no existe, que yo no recomiendo, que este señor no existe, no es la cabecera de la revista ‘Lecturas’. De verdad, es una estafa, no se dejen ustedes llevar’’.