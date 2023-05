Ana Rosa Quintana regresa y explica los motivos de su ausencia del programa: "Cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente"

La presentadora, que se ausentaba hace unos días sin dar muchas explicaciones del motivo de su salida, ha contado qué le ha hecho estar estos días fuera de la televisión: "Dije que me iba a tomar tres días y me he tomado alguno más, pero lunes y martes ya los he dedicado no a planchar, que ya había planchado bastante, si no que he aprovechado a hacerme mis revisiones anuales. Ya saben que cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente de lo que pasa".