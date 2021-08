La afgana Farina Abdul manda un mensaje de esperanza: “No podemos dejar a los talibanes salirse con la suya”

Pero Farina Abdul lo tiene claro, el pueblo afgano seguirá luchando por su libertad y "no van a permitir" que gobiernen los talibanes. Además, Farina recalcara que "las mujeres afganas son muy luchadoras. No podemos dejar a los talibanes salirse con la suya". La afgana en Madrid a pesar de estar muy preocupada cuenta que "tenemos esperanza de que no va a durar", ya que "la gente esta contra ellos, no nos dejamos". Sobe todo Farina quiere dejar constancia de que "Afganistán no es un país maldito. Pero no nos dejan levantar cabeza".