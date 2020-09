Ana Rosa confiesa su experiencia con un PCR tras ver a la reportera: "El bastón te llega al cerebro"

Fernando Serrando desveló el resultado del test y fue negativo. Todos los celebraron y, además, el experto concretó que "si has estado en contacto con una persona que ha dado positivo, la carga viral no va a ser suficiente para que se pueda detectar en ese día, hay que esperar unos días". Luego, ha añadido: "Si no has estado con mascarilla, sin distancias, etc... si tu amigo o familiar si da positivo, lo que tienes que hacer es aislarte y dar conocimiento al médico de tu situación"