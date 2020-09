Ana Rosa cuestiona al Gobierno de Madrid: "Tienen que replantearse las zonas sanitarias"

Madrid dará un paso más para intentar doblegar al covid y tomará estas medidas para intentar evitar tener que llegar a un estado de alarma o un confinamiento total de la comunidad, algo que también ha confirmado Ana Rosa en plató: "No parece que vaya a haber un confinamiento general, se ampliará". Además, ha querido expresar que se deberían plantear la manera de realizar estos confinamientos, por el momento la gente tiene mucha confusión: "Yo creo que tienen que repensar lo de las zonas sanitarias porque la gente no lo entiende, no sabe, uno sabe cómo son sus barrios, sus calles, sus núcleos, pero las zonas sanitarias es algo que no tienes en la cabeza".