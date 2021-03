Ana Rosa valora las declaraciones de Fernando Simón

La presentadora ha valorado que Fernando Simón reconociese en rueda de prensa que hace un año no pidió a los ciudadanos en el 8M lo que realmente había que hacer para luchar contra el covid, que era no salir a la calle: "Ayer por lo menos Simón reconoció que había sido imprudente . Luego no fue capaz de explicar una cosa que yo tampoco soy capaz de explicar".

La presentadora no entiende que los extranjeros puedan entrar en España, pero los españoles no puedan moverse de su lugar de residencia

La periodista no entiende cómo pueden entrar ciudadanos de otros países: "Los ingleses, franceses y alemanes que tienen casa en España se vienen en Semana Santa a pasar las vacaciones". Mientras si ella o cualquier persona quisiera moverse por España no podría por las normas impuestas: "Y yo no puedo ir a Extremadura, es que no se entiende".