Ana Rosa se vacuna en directo en el Wanda con la bufanda del Atleti: "No me he enterado, ¡qué rápido!"

Ana Rosa llegó al Wanda Metropolitano con chupa de cuero, la bufanda del Atlético de Madrid y con ganas de derrotar al coronavirus . La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' recibió la primera dosis de AstraZeneca y no pudo esconder su alegría: "Estoy feliz".

A la llegada de la periodista al estadio atendió a un ciudadano, con el que charló abiertamente sobre los planes de vacunación. Luego, la audiencia acompañó a la periodista hasta el interior del Metropolitano. Ana Rosa, mientras andaba confesaba: "Yo no tengo ningún miedo, me parece que soy una afortunada".

Ana Rosa no se entera del pinchazo: "¡Qué bien lo haces, hija!"

La presentadora solamente tuvo que hacer un minuto y medio de cola. Nada más. Ana Rosa se sentó en su silla dentro de las gradas rojiblancas, habló con la enfermera y, sin apenas darse cuenta, recibió su primera dosis: "¡Ya está! ¡Si no me he enterado!".