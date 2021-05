Ana Rosa y el zasca a Verónica Fumanal por el indulto que prepara el Gobierno a los presos catalanes

Los colaboradores opinan que es necesaria una solución para esta crisis migratoria y la experta en política rebate diciendo que Marruecos no quiere arreglar la situación, si no que quiere presionar al gobierno español que actualmente está debilitado. La presentadora tras escuchar la explicación de la colaboradora, estalla y lanza una pulla sobre el indulto del gobierno español a los presos catalanes: "Dos no se indultan si uno no quiere".