Los colaboradores de AR, en contra del doctor Carballo: "Es un irresponsable, que diga esto un médico es gravísimo"

Esther Palomera: "Me parece tremendamente irresponsable que un sanitario diga que tiene dudas sobre la vacunación de los menores"

José María Olmo: "Un altísimo porcentaje de lo que ha dicho el Carballo están fuera de lugar"

Irago: "Es una barbaridad, me parece lamentable, que diga esto un médico es gravísimo"

Los colaboradores de la mesa de 'El programa de Ana Rosa' se pronuncian tras la entrevista realizada por Ana Terradillos al doctor César Carballo. El médico analizó la situación actual del coronavirus en España y detalló cómo avanza la sexta ola.

Sin embargo, el doctor ha realizado unas declaraciones que han alarmado a los periodistas de AR. "Voy a esperar un poco en vacunar a mi hijo de 7 años y lo sacaré este viernes del colegio porque la situación está descontrolada", manifiesta César Carballo ante el asombro de los colaboradores.

Tras escuchar las declaraciones del experto, Esther Palomera no ha podido esconder su indignación: "Sinceramente, me parece tremendamente irresponsable que un sanitario diga que tiene dudas sobre la vacunación de los menores". Además, la periodista continúa: "No creo que su criterio esté más cualificado que las sociedades médicas y científicas".

"Si hubiera algún riesgo no se habría aprobado la vacunación a menores, que alguien como el doctor Carballo salga en televisión diciendo esto, a mí me preocupa... hay que tranquilizar a los padres y madres porque está testado que las vacunas son seguras para adultos y pequeños", sentencia la periodista muy contundente.

Además, Palomera no da crédito con lo de sacar al menor del centro educativo: "Esto de que saquen a los niños de los colegios no me parece ni muy serio ni muy responsable".