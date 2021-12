Carballo, muy crítico tras el contagio de su hija: "No se corta la cadena de transmisión en los colegios"

César Carballo asiente con la cabeza y confiesa cuál está siendo el gran foco de contagio en estos meses de otoño: "Si controlásemos la transmisión en los colegios, no se produciría esta sexta ola...".

Tras anunciar el problema, el doctor detalla el gran problema de España: "Si vemos los datos, esta ola se origina en menores de 11 años , luego van a su casa y la siguiente pirámide de población en c ontagiarse son los que tenemos 40-49 años ".

Sin embargo, no hubo pronunciación por parte del centro y del Estado: " Si hubiese hecho una PCR a toda la clase con el primer positivo , se hubiera cortado la cadena de transmisión en su momento ... este es el gran problema ".

Por otro lado, defiende la actuación de los médicos y tiene claro quiénes son los responsables en estos momentos: "L os políticos tienen cosas que hacer , como el año pasado no lo hicieron, después de enero nos echarán las culpas a nosotros".

El doctor es consciente del elevado porcentaje de vacunación en nuestro país y, por eso, cree que los expertos deben "diferenciar los casos, España está en una situación envidiable, pero no es lo mismo el contacto estrecho en una comida que una persona con la convives".

Según la normativa del estado, Carballo debería ir a trabajar siendo negativo. Sin embargo, el doctor habla como especialista: "A mí me da miedo, me da prudencia ir a trabajar con mis compañeros , sabiendo que hace tres días tuve una PCR negativa pero hoy puedo ser positivo".

Por último, el que los padres no se puedan autoconfinar con sus hijos hace que aumenten todavía más los casos, los lleven al colegio y no se declaren los positivos: "Hay que ayudar a que la gente pueda conciliar, en nuestro país ha sido dificilísimo que alguien entienda que te tienes que quedar con una niña de 9 años... esto hace que la gente no declare los positivos, dirán que menudo problemón que tienen si la niña con mocos es positivo y a ver para dónde tiran, esto es un gran problema".