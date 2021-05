Biden quiere liberar las patentes de las vacunas

Por otro lado, este gran avance no se hará realidad de esta forma tan sencilla: "Es un anuncio maquillado y v a a ser muy difícil liberar las patentes, sin compensación no va a haber liberación ". Además, pone un ejemplo: "AstraZenca, las dosis que está dotando a países del tercer mundo son a precio de coste".

Los motivos por los que preocuparse de la variante brasileña y sudafricana

Vacunación en España: "No hay ninguna vacuna mala"

En cuanto a AstraZeneca, Carballo no puede esconder su resignación: " Qué oportunidad estamos desaprovechando con AstraZenca , con esta política de no poner la segunda dosis, d esaprovechamos una vacuna que funciona y muy bien".

"Janssen es muy buena vacuna, esto de poner edades desconcierta un poco a la gente, no tiene un sentido", dice el doctor. Luego, el sanitario es muy claro con la audiencia: "Las cuatro vacunas que tenemos son un milagro y hay que aprovecharlas, no hay vacuna mala. Las que tenemos van a hacer que no ingreses, no vayas a la UCI... no van a morir".