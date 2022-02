La casa de 'El Manitas' tenía ratones muertos, ADN de varios varones y ningún rastro de sangre

La reportera explica que la "Guardia Civil ya ha podido analizar todas las pruebas y todos los vestigios del interior de la casa de Ramón y no han encontrado nada que le relacione de momento con esta desaparición". Por otro lado, la periodista informa que se pudo "clonar el móvil de Esther " para poder reconstruir qué es lo que pasó en los últimos días y horas antes de desaparecer.

Luis Rendueles aporta más información a los datos añadidos por su compañera: "Faltaban por llegar los resultados de la planta de de la segunda planta de la casa y del coche". Por otro lado, el periodista añade: " No se han encontrado rastros de sangre de nadie , se halla ADN de Ramón y de varias personas más, pero son todos varones".

El colaborador confiesa sobre el domicilio de 'El Manitas': "Todo indica que Esther López no estuvo allí esa noche". Además, argumenta los motivos: "Esa casa no había sido limpiada, cuando llega la Guardia Civil había incluso ratones vivos y muertos, no se ha pasado lejía ni intentar borrar una prueba...".