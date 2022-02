Las mentiras de los amigos de Esther López: uno no durmió con sus hijos y el posicionamiento móvil "no coincide" con sus versiones

"Eso parece que no es así, él en su primera declaración dijo que se iba con sus hijos y parece que no vive con ellos...", sentencia la periodista. Por otro lado, Cruz Morcillo explica que la Guardia Civil habría pillado las mentiras de los sospechosos gracias a la tecnología: "No son solo contradicciones, es que gracias a lo que llega de los teléfonos, lo que ellos cuentan tampoco se corresponde con las mediciones que se hacen gracias al posicionamiento de los teléfonos, no coinciden las horas".