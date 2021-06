" No hay prisa y no es prioritario ", explica el experto sobre vacunar a menores a partir este mes.

Abrir la edad de vacunación y los diferentes tipos de inyecciones

En cuanto a Janssen, el sanitario explica que ahora mismo "no se están poniendo todas las dosis porque no nos dan las que hemos comprado". Luego, matiza que los jóvenes no pueden administrársela: "En menores de 18 todavía no está aprobada por la entidad reguladora, no la han probado aún".