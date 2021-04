El doctor Carballo, la OMS y la EMA son claros: "Poner las dos dosis de AstraZeneca es seguro y eficaz"

La segunda dosis: ¿AstraZeneca, Pfizer o retrasar lo máximo posible?

"Todos estamos apoyando que se ponga la segunda de AstraZeneca , como en los ensayos clínicos, aunque dicen de combinarla con Pfizer, pero como dice la OMS no hay ensayos clínicos , se están haciendo cosas que no salen en los prospectos", añade el experto.

Las diferentes vacunas y el mismo error del pasado con las mascarillas

Por otro lado, Carballo es muy claro con la audiencia: "No hay buenas y malas, la mejor vacuna es la vacuna puesta". Por último, el sanitario dice resignado con el Gobierno: "Nos pasa lo mismo que con las mascarillas, si no hay mascarillas digámoselo a la gente. Si no hay vacunas que lo digan, no caigamos en errores del pasado".