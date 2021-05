El doctor Carballo pide vacunar a menores de 50 años con patologías de riesgo: los más afectados en los hospitales

Ana Rosa pregunta sobre el hecho de tener que firmar un consentimiento con la segunda dosis de AstraZeneca: "Lo que se debería hacer es un consentimiento firmado con la segunda de Pfizer, porque no hay evidencias evidentes que abalen esta segunda dosis" .

César Carballo es muy claro sobre la situación en nuestro país: "La decisión estaba tomada en nuestro país hace cinco semanas y el ensayo clínico del Carlos III es una decisión que intenta tapar una decisión política con un ensayo clínico que no da..."

"Lo que no es normal es tomar atajos en la ciencia que no están demostrados" , añade el doctor.

Situación en UCI y nuevo cambio para vacunar: "Es lo que vemos que entra y entra malo"

"Hay que decirle a la población que es necesario esa segunda dosis porque refuerza el sistema inmune, estamos viendo a gente infectada con una sola dosis", declara. "Los que han recibido su segunda dosis prácticamente no los vemos por el hospital , la vacunación es muy efectiva", continúa.

"Hay muchos menores de 50 años con patologías de riesgo , hay muchos menores de 50 años con patologías de riesgo, por ejemplo fibrosis quística, inmunodeprimidos, diabéticos, grandes obesos. .. eso es lo que vemos que entra y entra malo , un paciente de 22 años con fibrosis quística es un paciente de riesgo y hasta agosto no le llaga la vacunación", argumenta Carballo.

Turismo vacunado y pide que se puedan comprar test en farmacias

Sobre el caso de Reino Unido y la variante de India, Carballo declara: "No están teniendo casos graves con AstraZeneca, que aguantan y nos dicen que nos puede cambiar el tablero de juego". Luego, sobre las vacunas y las variantes, explica: "De momento no hay evidencias, aguanta bastante bien y nos da una protección de enfermedad grave, UCI y muerte, entendemos que no es necesaria una tercera dosis pero ya nos la están vendiendo".