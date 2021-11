El economista Conde Ruiz critica el nuevo modelo de pensiones y su plan de futuro: las nuevas generaciones, en crisis

Economista habla sobre las previsiones para las pensiones en 'El programa de Ana Rosa'. Ante el jarro de agua fría que Bruselas ha echado sobre el Gobierno de España, las previsiones de recuperación bajan sus expectativas. Por otra parte, la Administración no deja claro el futuro de las pensiones.

José Ignacio Conde Ruiz, economista, comenta: "En la negociación que se ha llevado a cabo entre los interlocutores sociales, se ha dado un poco extraña". Escrivá asegura que no bajarán las pensiones y que no hay exigencias por parte de la Unión Europea, pero el experto señala: "Se ha dado todo lo positivo, actualizar las pensiones con el IPC, garantizar que no pierdan nivel adquisitivo". Asegura que esta acción de actualización, "genera un desajuste entre ingresos y gastos que son casi tres puntos de PIB al año durante muchos años".