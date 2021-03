La historia de los dos ancianos que salen por primera vez a la calle tras vacunarse

Lorenzo cuenta que su mujer falleció por covid, vivieron juntos en la misma habitación de la residencia y cuenta cómo está: "Es muy duro, tuvimos la suerte de estar en la misma habitación hasta que falleció. Lo llevo de aquella manera, la echo mucho en falta porque a estas edades no se olvida". A Laura, la otra anciana, el programa le prepara una emotiva sorpresa con María Polo, la sonrisa no se le quita de la cara, emocionadas se funden por primera vez en un abrazo. La anciana dice que está cansada y la mujer le dice: "Es el primer día que sales y encima para ir a ver a la virgen". María Polo explica la conexión con la anciana: "Ella me cuidó desde que nací, hemos ido a verla a la residencia, solo podía ir yo, iba a la biblioteca con distancia..." Y cuenta por qué ha querido darle esta sorpresa: "Me dijeron que salía a ver a la virgen y me hacía mucha la ilusión poder verla: ¡ya nos podemos ver en la calle!".