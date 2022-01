El enfado de las farmacias por la bajada del precio de los test: "Nos llaman ladrones, esta medida llega tarde y nosotros los encontramos a un coste desorbitado"

Luis González Díez, presidente del Colegio de Farmacéuticos , comenta sobre las quejas de la población hacia las farmacias: "Los ciudadanos no pueden tener la más mínima queja de nosotros en estos dos últimos años". Además, el experto habla del problema al que se enfrentan las farmacias tras el establecimiento del nuevo precio: "En España está totalmente desabastecido este producto, nuestra distribución habitual no lo tiene".

En cuanto a las pérdidas que supondrá el nuevo precio de venta para las farmacias, el hombre asegura que los recibirán "a un precio de coste de cuatro o cinco euros". Además, el experto declara: "No se preocupen, aunque sea incumpliendo la ley, aunque sea por debajo del coste, nosotros mañana los venderemos a 2,94". Por otra parte, el farmacéutico sentencia: "Porque les guste o no, en las farmacias prima la sanidad, no la cuestión económica".