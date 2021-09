La enfermedad que hace a Helena pagar una desorbitada factura de la luz: "No se hace cargo la Seguridad Social"

La factura de la luz de Helena Cayetano durante el mes de julio asciende a 186, 67€, a diferencia del mes de mayo, en el cual su consumo fue de 60,02€. A pesar de tener un bono social, no es suficiente, “el aire acondicionado forma parte del tratamiento, no es un lujo es una necesidad. La medicación es verdad que está por la Seguridad Social, pero la luz en este caso no lo está".