El epidemiólogo Bassat pide una tercera dosis para los profesores y detalla qué cuarentena deben hacer los más pequeños: "Me sentiría más seguro"

Por otra parte, Bassat comenta sobre la "baja cobertura vacunal" de los menores: "No hemos podido avanzar con la recomendación de que todos los niños que hubieran sido correctamente vacunados no tuvieran que confinarse igual que los adultos". El experto asegura que mientras esto no acurra, "tendremos que aceptar estas normas que van cambiando por comunidad".