Álex Aragonés 05 ENE 2026 - 14:17h.

Joaquim Van Thuyne era aficionado al fútbol y al mundo del motor: será enterrado en Lausan y se celebrará una misa funeral en el Monasterio de Sant Cugat

Identificadas las 40 víctimas mortales del incendio de Suiza, la mitad de ellas menores de edad

BarcelonaEl incendio ocurrido la noche de Nochevieja en el bar Le Constellation, en Crans Montana, ha dejado 40 fallecidos. Entre ellos Joaquim Van Thuyne Daniel, un joven de 18 años y madre catalana que perdió la vida el 1 de enero de 2026 en una de los peores catástrofes en Suiza.

Los familiares han lamentado la "inesperada y sentida pérdida" de Joaquim, que será enterrado en Lausana (Suiza) y posteriormente se celebrará una misa funeral que tendrá lugar en el Monasterio de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

"Nos ha dejado muy prematuramente", ha compartido la familia en una esquela publicada en La Vanguardia, donde sus seres queridos, entre ellos sus padres John y Montserrat, hermanas Ella y Liv, y el resto de la familia han pedido una oración en su memoria.

Aficionado al fútbol y al mundo del motor

Joaquim Van Thuyne Daniel era residente en Suiza, donde disfrutaba tanto de su pasión por el fútbol como del motor, por lo que su pérdida ha causado consternación en el mundo del deporte. Por su parte, la Federación Suiza del Automóvil, conocida como Auto Sport Suisse (ASS), ha expresado sus "sinceras condolencias" a la familia.

El joven de 18 años competía en karting y también jugaba a fútbol en el equipo juvenil del FC Lutry suizo, con el que había hecho un viaje en grupo con sus compañeros al resort del Valais durante las vacaciones. "Varios miembros del equipo sub-16, de entre 16 y 18 años, se encontraban en el bar cuando se declaró el incendio", ha explicado la Federación Suiza del Automóvil.

En el ámbito deportivo, Van Thuyne compitió recientemente en el Campeonato Suizo de Karting y comenzó su carrera en 2021 en Lyss. En 2024, Joaquim también formó parte del Proyecto de Jóvenes Pilotos de Auto Sport Switzerland: "Allí, el joven de Lutry destacó por su actitud siempre amable y ejemplar".

La "inimaginable" tragedia en Nochevieja

Según ha explicado la entidad suiza, el joven con familia catalana aún no tenía decidido si se centraría solo en karting o fútbol. "De momento, disfruto de ambos. Y en ambos casos, necesitas un buen equipo a tu alrededor. Pero como el karting no es precisamente barato, tengo que ir carrera a carrera y ver cómo evolucionan las cosas", explicó durante un evento.

Una pérdida por la que la Federación Suiza del Automóvil ha expresado sus "más sinceras condolencias no solo a la familia de Joaquim, sino a todos los afectados por esta inimaginable tragedia en Nochevieja".

Entre los fallecidos hay 21 ciudadanos suizos, nueve franceses --incluida una mujer con doble nacionalidad franco-suiza y una persona con triple nacionalidad franco-israelí-británica--, seis italianos --incluido un con ciudadanía emiratí--, una mujer belga, una portuguesa, un rumano y un turco, según la información publicada por la Policía de Valais en su página web.