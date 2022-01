La familia del perro desaparecido durante 7 años, muy emocionada: "Está con nosotros como el primer día, es como si tuviéramos un pedacito de nuestro padre"

Pepa acudía al encuentro familia del cánido muy emocionada y pedía a la gente: "Por cosas así, ponedle los chips a los perros" . Además, en su publicación de Instagram, la mujer declaraba: "Por favor, siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo" . Por otro lado, comentaba: "El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado" .

José, hijo del dueño, no cabe en su emoción y cuenta cómo se perdió Dico: "Estábamos trabajando en la empresa, salimos para fuera y no aparecía". Además, añade: "Mi padre desde ese día estaba muy mal". Pepa cuenta cómo encontró al perro: "Iba andando por la carretera, se me cruzó por delante del coche y paré".