El doctor Gaona y doce científicos internacionales establecen las claves para disfrutar de una Navidad segura

Doce científicos a nivel mundial con el doctor José Miguel Gaona han elaborado un plan seguro para la celebración de unas fiestas navideñas tomando todas las medidas anticovid que podrían prevenir un nuevo contagio masivo y una tercera oleada de coronavirus. Aunque para ellos la medida clave sería la premisa: No hacer viajes y no admitir en la familia a nadie que no pertenezca al grupo familiar. Establecen una serie de consejos a seguir durante los festejos navideños.