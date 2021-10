Un hostelero, ahogado por la factura de la luz: paga 400 euros más y obligado a realizar un reajuste en su personal

Desde que comenzaron las subidas históricas en los precios en las facturas de la luz, los establecimientos comerciales han visto afectadas gravemente sus actividades . No solo nos tenemos que ajustar el cinturón en casa y cambiar los horarios de mayor uso de nuestros electrodomésticos, sino que en horario comercial también deben buscar soluciones eficaces.

Pablo Santovenia, propietario del bar Continental de Lugones, comenta que está pagando "unos 400 euros más al mes", llegando a pagar facturas de 1.900 euros. Además añade que ha tenido que hacer algunas "modificaciones en cocina, cambiando algunas freidoras a gas", porque "no puede apagar las freidoras en mitad de las cenas", que es la franja más cara del día. Algo que tampoco le alienta mucho teniendo en cuenta las últimas novedades sobre el gas y su incógnita sobre la llegada a nuestro país. Por otro lado, señala que la luz no es lo único que está subiendo de precio: "Está subiendo el café, los alimentos, la bebida y claro, todo esto repercute en que tienes que ajustar un poco los precios al consumidor y reajustar un poco el personal". A razón del consumidor, Pablo comenta que "no dice nada, entiende que la vida sube".