López-Goñi, catedrático de Microbiología, de la segunda dosis: "Mezclar vacunas no es lo recomendable"

El invitado responde a la pregunta sobre si es acertado o no escoger la opción de mezclar distintas vacunas: "Ahora no es lo recomendable" "Se están haciendo estudios en Reino Unido de combinación de la vacuna de AstraZeneca con la de Pfizer por el caso de que falten suministros, pero los resultados todavía no son públicos". El catedrático finaliza la pregunta: "EMA recomienda dar la segunda dosis de AstraZeneca" "Si no ha pasado nada con la primera dosis, todavía es más raro que pase algo con la segunda".