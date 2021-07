El entrevistado vive en Manchester, recibió dos dosis de Pfizer y se hizo un test antes de volver a Canarias

"El 25 de junio recibí la pauta completa, antes de volver a España me hice una prueba y dio positivo"

"No tenía sintomas, al quinto día empecé con diarrea, fiebres y acabé llamando a la ambulancia por el fuerte dolor en los pulmones"

Jorge Álamo Moreno es un español en Manchester que comparte su experiencia a toda la audiencia del 'El programa del verano'. El joven se ha contagiado por coronavirus tras haber sido vacunado con la dosis completa de Pfizer.

El entrevistado explica a Ana Terradillos que vive en Reino Unido y que antes de volver a su lugar de origen, Canarias, se dio cuenta de la mala noticia: "El 25 de junio recibí la pauta completa, dos días antes de volver a casa me hice prueba de antígenos y para mi sorpresa dio positivo".

"No tenía ningún síntoma, al quinto o sexto día empecé a notar esos efectos, dolores de cabeza, diarrea, me subió la fiebre por la noche y llegó un momento en el que mis pulmones no podían dar más, no podía respirar, era imposible moverme por el dolor en los pulmones, acabé hospitalizado y llamé a la ambulancia", explica el joven español.

Álamo Moreno detalla que en Urgencias "ese mismo día había dos personas mas, una con la pauta completa y otro con una dosis, ambos los mismos problemas".

Cumpliendo las normas: "Gracias a la vacuna estoy aquí contándolo"

Terradillos le pregunta si tras recibir la pauta completa ha rebajado las medidas. El joven responde: "Realmente no, aquí las medidas son una locura, lo único que hice distinto fue salir un día a un bar, pero respetaba la distancia con mis amigos, con mascarilla... realmente no me he saltado las medidas y ni salido de fiesta, que aquí tampoco está permitido".