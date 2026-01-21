El motivo de fuerza mayor por el que Antonio Canales ha finalizado su participación en 'GH DÚO': "Su hermano pequeño ha fallecido"
En 'El tiempo justo' hemos desvelado cuál ha sido la causa por la que el bailaor ha tenido que salir del 'reality' de Telecinco
Antonio Canales finaliza su participación en 'GH DÚO': así han reaccionado sus compañeros
Ya conocemos la razón por la que el bailaor Antonio Canales ha puesto fin a su participación en 'GH DÚO'. Según hemos desvelado en 'El tiempo justo', ha sido un "motivo de fuerza mayor". "Lamentablemente su hermano pequeño ha fallecido", ha compartido la periodista Mónica Ramos como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.
Además, sabemos que el artista se encuentra ya en la capital andaluza para despedir a su familiar. "El bailaor ya está en Sevilla donde se velarán los restos de su hermano menor", agrega Ramos en el programa de Telecinco. Joaquín Prat, al conocer en directo la noticia, no ha dudado dos veces y le ha querido lanzar un afectuoso mensaje a Antonio Canales tras finalizar por sorpresa el concurso.
El cariñoso mensaje de Joaquín Prat al bailaor
"Nuestro pésame a toda la familia Canales por el fallecimiento. Antonio estaba dando mucho juego y haciendo un gran concurso desde mi punto de vista ", ha compartido el presentador.
Hasta el momento, no se había hecho oficial la razón por la que Canales ha abandonado el 'reality'. Sus compañeros desconocían lo que le había sucedido al bailaor flamenco. Todos reaccionaron con mucho impacto la noticia que el 'Súper' les hacía llegar en el salón de la casa.
Así reaccionaron los concursantes cuando se les comunicó el abandono de Canales
"Pero, ¿está bien?", preguntaba Cristina Piaget. El 'Súper' confirmaba que él se encuentra bien. John Gusts, al tener constancia del abandono repentino del andaluz, pedía un aplauso por parte de todos sus compañeros para mostrar su apoyo.
Antonio Canales llegaba a 'GH DÚO' con ganas de demostrar quién es en una edición donde también concursan otros 'celebrities' como Carlos Lozano, Carmen Borrego, Sonia Madoc o Mario Jefferson, entre muchos otros.