Mayka Navarro desata las risas en plató con su perro Simón y su nueva maternidad

Durante el directo de Mayka Navarro en Barcelona analizando la situación de los ciudadanos por el coronavirus ha ocurrido una anécdota que ha hecho sonreír a la presentadora y los colaboradores. La catalana, en plena calle, no ha podido evitar cambiar su gesto cuando Ana Rosa le ha hecho una pregunta un tanto llamativa.

El perro Simón de Mayka y el gran susto a su madre

La reportera ha sabido llevar la broma de la maternidad con salero. Tras esto, dice entre risas: "Mi madre en estos momentos acaba de infartarse, le acabas de decir a la abuela que va a ser abuela otra vez y ella no tenía ni idea".

Los aplausos y carcajadas sonaban desde plató cuando Ana Rosa confesó el nombre del perro de Mayka: "Tiene a Simón, hay que decir que no se llama así por el doctor". Fumanal, que estaba alucinando, dice: "¡Era previo!". Ninguna de las personas podía parar de reír al conocer el nombre del can. La presentadora, que ya había confesado mucho, vuelve a decir: "No se llama por el doctor Simón, se llama por una historia que contaremos otro día".