La médica que diagnosticó el primer caso de covid en España: "Tuvimos miedo"

La reacción de los sanitarios que diagnosticaron el primer caso de covid en España

Esta experta cuenta la reacción de su equipo cuando conocieron el resultado positivo: "Primero fue una sorpresa para todos y nos asustamos porque en ese momento pensamos que ya estábamos yendo por detrás y que probablemente ya había trasmisión comunitaria, como así fue". A lo que añade: "Y miedo porque nos enfrentamos a una patología que era nueva de la que no sabíamos como evolucionaba ni teníamos tratamientos adecuados, no teníamos herramientas para trabajar". Afirma que tuvieron que atender a este paciente contagiado con el virus sin protección ni medidas: "Las medidas de aislamiento no estaban implementadas, por aquel momento los protocolos todavía estaban muy vírgenes. Aquellos que habíamos mantenido contacto se nos hacia un PCR y si no se tenia síntomas te volvías a incorporar al trabajo porque hacías falta".