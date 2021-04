Patricia Pardo supera el covid: "Lo pasé mal, los primeros días fueron complicados"

AR le da la oportunidad a la periodista de poder explicar el motivo de su larga ausencia en programa: "Era más que evidente" "He superado el covid y después de ese positivo el miércoles, mi familia dio positivo y tuve que hacer una segunda cuarentena por mis hijas ".

La periodista explica que llevó un seguimiento riguroso por su médico y que incluso llegó a mentir por no preocupar a nadie: "Yo a mi médico le decía que todo bien y no era así" "No fue todo fenomenal los primeros días, pero tampoco había por qué alarmar a nadie".