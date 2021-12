Cuidado con los petardos: "Deberían estar prohibidos. Hay niños con lesiones de por vida"

Muchos son los médicos que han advertido sobre los peligros de la pirotecnia en niños, cuyo mal uso provoca la mayor parte de las lesiones. La mayor parte de quemaduras y heridas que sufren los menores se producen por no cumplir las normas sobre uso de pirotecnia.

La Navidad es una de las fechas en las que más petardos se lanzan en toda España y 'El Programa de Ana Rosa' ha querido hablar con Juanjo López Martínez, traumatólogo, que nos ha advertido de sus peligros: "El niño a unas edades tempranas no es del todo consciente del peligro y yo por desgracia he tratado a niños que se han quedado con una afectación psicológica y funcional de por vida".

Además, ha subrayado la importancia de prohibir su venta no controlada: "Un adulto lo puede comprar y después usarlo un niño, además de que hay ventas que no son controladas. Si puedo mis hijos nunca tirarán un petardo porque he visto consecuencias de sro y son muy dramáticas".