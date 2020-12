Ana Rosa se posiciona ante la ley de la eutanasia: "Es un tema de conciencia, estoy a favor"

Ana Rosa recuerda el caso de Ramón Sampedro

La presentadora se posiciona ante la ley de la eutanasia

A raíz de esto Ana Rosa ha dejado su postura respecto a la eutanasia : "Es un tema de conciencia, creo que había que legislar la eutanasia, estoy a favor de que haya una ley de eutanasia" . A lo que añade: "No hay derecho a que una persona que no quiere seguir viviendo como Ramón Sampedro tenga que seguir ahí".

Se pregunta si ha sido precipitado

Aunque se pregunta si la decisión se ha tomado de una manera muy acelerada: "Otra cosa es ya el cómo, la rapidez, etc.". Explicando que "lo que no puede ser es hacer las cosas con prisa y sin haber un consenso y sin haber hablado con todo el mundo, no de políticos", concluye.