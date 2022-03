La promesa de una joven ucraniana que emociona a una refugiada: "Tus hijos volverán a vivir en Ucrania"

Valentina Poliukhovych, una ucraniana en la zona afectada por el ataque, comenta que han pasado la noche aterrados: "Mi familia pensaba que nos iban a atacar y no he podido dormir". Además, amplía la información sobre la torre de televisión: "Han muerto 19 personas y aún no han terminado con las operaciones en el área". Por otro lado, la joven señala que "esto forma parte de la estrategia rusa para mantener a la población desinformada".