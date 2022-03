La tensión del reportero de AR al mediar entre un okupa y el propietario: "Es un infierno, aguanto presiones y destroza mi casa"

Un reportero de 'El programa de Ana Rosa' hace de mediador entre un 'inquiokupa' y el dueño de la casa en Tarragona. Juan Carlos le alquiló una habitación a un joven y, tras negarse a pagar, le destrozó el piso y lo llenó de pintadas y basura. Además, el inquilino amenazó a su arrendador en varias ocasiones: "A mí me echas, pero yo te arruino la vida" . Según ha contado Juan Carlos, su inquilino tiene armas en la vivienda, además de alcohol y droga con la que podría estar traficando. Por otro lado, asegura haber recibido una agresión por parte del joven.

La vivienda se encuentra en unas condiciones de "insalubridad total" , según el propietario. Además, añade: "Por más que intente limpiarla, en 24 horas vuelve a estar destrozada. No hay manera de mantener cualquier cosa que intente sanear de mi hogar" . Por otro lado, Juan Carlos declara haber tenido que estar fuera de su casa durante un tiempo hasta que sus amigos le indujeron a "recuperar su hogar".

El periodista consigue que Adrián, el okupa, salga de su habitación para hablar sobre lo sucedido durante los seis meses que lleva viviendo en el piso: "Tengo intención de irme, estoy aquí porque no tengo donde ir, no tengo buena relación con mis padres". El joven asegura que al entrar a vivir en el piso "pagó 400 euros y no había luz". Además, añade: "Puedo aportar un vídeo de cuáles eran las condiciones del piso cuando entré a vivir".