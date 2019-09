Susana Díaz: "Estoy embarazada de cuatro meses y es una niña"

Susana Díaz va a aumentar próximamente la familia junto a su marido, José María Moriche, con el que ya tenía un niño de cuatro años que nació el pasado 30 de julio de 2015 en el hospital público Virgen de Valme, en Dos Hermanas (Sevilla). La secretaria general del PSOE en Andalucía ha entrado en directo en ' El Programa de Ana Rosa ' para confirmar la buena noticia y contar cómo se encuentra: "Estoy en el cuarto mes de embarazo y es una niña. Estoy muy feliz, aunque a mis 44 años sé que soy una madre mayor". Además, Susana Díaz ha asegurado que espera no tener que vivir una nueva campaña electoral embarazada: "En mi anterior embarazo ya hice dos campañas, espero que ahora no y que dejen a Pedro Sánchez gobernar cuanto antes para que este país no tenga que volver a pasar por una situación así".