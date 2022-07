La madre de Marta Calvo, tras cruzarse con el asesino de su hija en el pasillo: "¡Qué se va a suicidar!, si es un miedica"

Burón tras le relato de Palma, sentencia: "Es que para él todo el mundo miente, que la Guardia Civil no ha hecho bien su trabajo, que los forenses especializados tras 40 años no han hecho bien el informe , que todos mienten y parece que el único que cuenta la verdad es él".

"Me reuniría con él ahora mismo, lo he pedido siempre, ir hasta la cárcel, él se niega y no quiere verme. Yo voy, ojalá", dice con el gesto serio. Luego, confiesa qué ocurrió cuando se cruzó de frente con el asesino de su hija: "Ayer cuando lo sacaron de la sala, me quedé en el mismo pasillo, la propia Guardia Civil me dejó, cuando me vio agachó la cabeza, es un cobarde".