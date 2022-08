La camarera, testigo del abandono a la tía Isabel y los ataques de Arancha Palomino: "Ahí me quedó claro que estaba maltratada..."

La anciana, ocho horas en un centro comercial: "No se movía de la mesa porque decía que su familia no la iba a ver al volver, estaba como un perrito abandonado"

"Se durmió encima de una mesa, no hablaba bien, no podía estar de pie, mis compañeros la llevaban al baño..."

"Al llegar, Arancha intentó llevársela a escondidas por la terraza, la sacó, la agarró del brazo y dijo '¿te maltrato yo?"

'El programa del verano' habla en pleno directo con Mayka, la camarera que atendió a la tía Isabel durante las ocho horas en las que Arancha Palomino la dejó abandonada en un restaurante de un centro comercial mientras ella y sus familia disfrutaban en un parque de atracciones.

La camarera confiesa que no dio crédito a la situación, puesto que la tía de Arancha Palomino "estuvo sola ocho horas, es imposible que quisiera estar por su propio pie, no hablaba bien, le costaba moverse, repetía las mismas cosas, no estaba para que la dejaran sola...".

"Los camareros pensamos como que la habían dejado ahí para luego recogerla, como si fuese una carga...", dice la entrevistada muy apenada sobre aquella situación. Además, Mayka detalla esa larga tarde: "Isabel estaba dormida encima de la mesa, mis compañeros la acompañaron al baño, ella no se quería mover de la mesa porque decía que si lo hacía su familia no la iba a ver al volver".

La entrevistaba explica que Isabel "hablaba de su hermano de Asturias, de que no le gustaba estar en Madrid y que su familia de aquí no la trataba bien". La camarera especifica que la tía de Arancha estuvo "desde las 12:30 horas hasta casi las 21:00 horas, aproximadamente" y confiesa que la anciana "era una persona que veías que no estaba bien del todo, que necesitaba de vez en cuando estar pendiente de ella, si necesitaba algo...".

"Ella pensaba que volvían en cualquier momento, estaba como un perrito abandonado, pensando que iban a volver. Nos dijo que no sabía volver a casa sola", sentencia la camarera.

Arancha agarró del brazo a la anciana y chillando amenazó con poner una hoja de reclamaciones

Sin embargo, la situación empeoró cuando llegó la protagonista al restaurante: "Arancha intentó llevarse a Isabel por una terraza que tenemos, como a escondidas. Al ver que vinieron, fui a la terraza y me encaré. Le dije que la estaba maltratando, que no le podía hacer eso a una persona mayor, que no considero que Isabel estuviese bien para dejarla sola tanto tiempo".

Arancha Palomino, totalmente acorralada y señalada, se defendió cogiendo a la anciana: "Nos dijo que ella se valía por sí misma porque venía sola de Asturias. Luego, la sacó, la agarró del brazo y le dijo '¿te maltrato yo?' Ahí me quedó claro que evidentemente maltratada estaba".