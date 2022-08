Una joven denuncia por omisión de socorro a los porteros de una discoteca tras recibir un pinchazo: "No me hicieron caso, me tuvieron que ingresar"

La joven comienza su intervención contando la historia: “Estaba con mis amigas bailando en la terraza y recibí un pinchazo, me empecé a encontrar mal, no me lo podía creer. Fui a hablar con los de seguridad y no me hicieron ni caso, dijeron que no podría haber sido un pinchazo y que sería cosa mía por lo que no me asistieron de ninguna manera. La entrevistada añade que “no vio a la persona que le agredió” y que “no estuvo pendiente porque no te lo puedes imaginar”.