El maltrato de la alcaldesa de San Bartolomé de Béjar a un discapacitado: "Él es formidable y ella le está haciendo la vida imposible"

En su primera intervención el testigo habla sobre la alcaldesa : “Cuando mezclas poca formación con poder está servida la bomba , de ese pueblo ha hecho su propio castillo y es la que manda”. Además de esto, relata sobre las vejaciones hacia la persona con diversidad intelectual: “A nadie se le deben decir esas cosas y menos a una persona como Nicolás , es formidable y nunca le haría algo malo a nadie, no entiendo por qué hace eso ”.

Juanjo habla sobre la forma de actuar de la alcaldesa: “Si no sigues sus normas eres el enemigo, a Nicolás le está haciendo la vida imposible, es una persona muy blandita que no sale del pueblo y está preocupándose por su madre que tiene 101 años”. El entrevistado es el dueño del único bar del pueblo y nos cuenta lo que se suele hablar de la denunciada en su establecimiento: “Siempre ha sido así, si las cosas iban bien era todo genial, pero si las cosas iban mal se hacía lo que ella dijese, he tenido problemas con ella porque conseguí poner el bar en vez de unas personas”.