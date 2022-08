Un testigo confiesa el trato de Arancha Palomino y Luis Lorenzo a la tía Isabel: "No comía con ellos en el salón y la mandaban al baño del garaje"

‘El programa del verano’ ofrece nuevas declaraciones para aclarar lo que ocurrió en la casa de Arancha Palomino y Luis Lorenzo . Una persona explica con detalle que la abuela no era bien tratada por la pareja .

El testigo habla sobre un presunto viaje de la pareja: “Fueron a Asturias, se llevaron a Isabel por la noche y la dejaron ahí en la casa de Madrid. Yo el primer finde que la vi estaba contenta. Al tercer día, ya estaba mal”. Después de esto, relata sobre los presuntos tratos hacia la tía: “Siempre que le decían algo se lo decían gritando. Estaban todo el rato gritándola porque no se podía dormir. Ella dormía en la cama con las piernas fuera porque no cabía. No podía moverse porque tenía como temblores”