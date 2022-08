Las imágenes inéditas de cómo queman el coche de policía en Valls y el miedo de los vecinos: "¡Van con armas y se meten en casas!"

Un obrero explica que esta pequeña mafia son unos ladrones: "Por ejemplos, en las obras, a la que te despistas te abren la furgoneta y a saber qué te pueden coger. En mi caso, me abrieron, me revolvieron todos los materiales y me robaron el taladro". Un dueño de un bazar, con el ojo completamente morado, explica cómo le agredieron al ver que robaban de forma sistemática en su negocio: "Eran dos, no se llevaban dinero pero sí cosas... me pegaron y me partieron la nariz".