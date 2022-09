La hermana de Esther López sentencia a Óscar: "La mata intencionadamente, ella nunca llegó a bajarse del coche"

"Óscar era uno de mis mejores amigos y me ha arrebatado a mi hermana. Él ha estado en mi casa, con mis padres, le hemos cuidado... es surrealista", dice lnés López rota de dolor

'El programa de Ana Rosa' habla en exclusiva con Inés, hermana de Esther López, la joven que fue asesinada en la localidad de Traspinedo (Valladolid). El caso sigue sin tener un culpable sentenciado y nueve meses después la familiar ha decidido dar el paso de acudir a televisión, explicar su versión e intentar conmover al principal sospechoso para que confiese de una vez qué ocurrió aquella fatídica noche.

El informe pericial señala directamente a Óscar, el amigo con el que estuvo Esther durante sus últimas horas de vida. Las heridas en el cuerpo de la fallecida y los daños que presenta el vehículo del sospechoso coinciden de forma exacta, no hay ninguna duda por parte de los agentes. Unos indicios a los que se suman el borrado de la centralita del coche y, sobre todo, el análisis que confirma que el vehículo del investigado aceleró de 0 a 45 km/hora sin frenar ni desviar el volante. También encontraron en el interior del maletero del vehículo ADN de la fallecida y, por si fuera poco, la posición gps del sospechoso y su vehículo coincide con el que captaron unas cámaras de seguridad al día siguiente del supuesto crimen en un lavadero de coches.

Inés López, hermana de Esther, pide justicia: "Es surrealista que me pueda encontrar con él..."

Tras nueve meses del fallecimiento de Esther, no hay ningún detenido por la muerte de la joven. Ines López acude al plató para pedir justicia y rogar al asesino que cuente lo ocurrido: "Nos parece surrealista que esta persona no tenga ninguna medida cautelar aplicada, es que puedo encontrarme con él". Por otro lado, la hermana de la fallecida se muestra optimista sobre el futuro del posible asesino: "Más daño del que ha generado ya es imposible, creemos que a esto le falta muy poquito... ¿por qué no empieza a recordar todo lo que nos explica?".

"A mi hermana la han asesinado intencionadamente, el responsable es la persona que cree la Guardia Civil y todos los investigadores del caso, es el principal sospechoso", dice con el gesto serio a Joaquín Prat. Luego, Inés López declara rota por el dolor: "Yo no entiendo, pero que me digan que es un indicio que aparezca adn de mi hermana en el fondo de un maletero... pues, ¿qué es una prueba? ¿Que coincidan milimetricamente todos los golpes del coche de esta persona con los golpes de mi hermana es un indicio? Eso es una prueba, ¿qué más necesitamos? No tenemos un vídeo, no lo hay". Por otro lado, comenta resignada: "Para mí, el informe es demoledor, creía que cuando llegara a la jueza esta persona iba a ir a la cárcel...".

La hermana de Esther López comienza a hablar del principal sospechoso: "Él era uno de mis mejores amigos, ha estado en mi casa con mis padres comiendo, durmiendo... a Óscar no sé qué le diría, no sé si podría decirle algo. Es surrealista que uno de tus apoyos de toda tu vida, al que hemos cuidado, me ha arrebatado a mi hermana". Acto seguido, la entrevistada muestra su indignación: "No hay ninguna medida cautelar, parece que no hay justicia para mi hermana. Lo vemos tan claro... mi madre no sale de casa por terror, yo no salgo de Traspinedo... esta persona está campando a sus anchas, qué pasa si me cruzo con él. Él está haciendo la vida cómo le da la gana y nosotros no, nosotros no podemos y no nos deja".

El momento en el que desconfió de Óscar y el detalle clave: "Esther no se baja del coche"

Inés López comienza a explicar en qué momento la familia empezó a sospechar de Óscar: "Me era imposible pensar que era él, pero enseguida me empezaron a abrir los ojos la Guardia Civil". Joaquín Prat, al escuchar a la invitada, pregunta por el caracter de Esther y sobre la posible discusión: "Mi hermana no solía discutir, es que mi hermana era muy buena y no tenía ese caracter altivo ni era impulsiva... es que no sé, nos tendría que decir él qué pasó porque yo no creo que pueda decirlo".

El presentador, al escuchar a Inés, comenta: "Óscar ha hablado de una discusión y esa discusión es lo que hace que tu hermana se baje del coche". Al escuchar a Joaquín, la hermana de Esther López mira fijamente al periodista y apunta un detalle clave en el suceso: "Es que ella no se baja del vehículo".