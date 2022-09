Exclusiva| Esther López presenta unas heridas en la mano compatibles a las de un tenedor: "Se produjeron en el tiempo que rodea el momento exacto de la muerte"

"Es muy difícil encajar estas dos heridas dentro del relato de la noche, no se entiende muy bien si son defensivas o si son durante la manipulación del cuerpo nada más morir... Esther no tenía esas heridas al salir de casa", sentencia el periodista mirando a cámara. Sin embargo, la hipótesis de los investigadores, sabiendo que el autor del crimen era muy cauteloso e incluso llegó a limpiar el móvil hasta dejarlo sin huellas, creen que "el autor de la muerte tuvo que tener cierta conciencia forense, no descartan que el tipo haya manipulado las manos de Esther con un tenedor para no tocarlas".