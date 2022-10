El representante de las víctimas del Alvia que descarriló camino a Santiago de Compostela: "La culpa fue del maquinista"

'El programa de Ana Rosa' entrevista a Jesús Domínguez, Presidente Plataforma de Víctimas del Alvia. El desconocimiento de la normativa ferroviaria podría absorber el margen de error, pero la duda recurre en si el día del accidente se cumplía o no esa normativa y si todo el peso de lo ocurrido recurriría en un error humano del maquinista. Domínguez se mostraba muy contundente con su respuesta: "Evidentemente no, estamos hablando de alta velocidad y tecnología y depende de una señalización y unas balizas que no habían". Además el Presidente asegura que el maquinista tenia conciencia de ello: "Este señor sabía perfectamente cómo era y conocía los riesgos".