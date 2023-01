Hace cinco años el tío del exmarido mato a su mujer y Abraham ahora, amenazaba a la víctima con hacerle lo mismo que ella

"Sí, he sido una mujer maltratada. Abraham me tenía encerrada en el salón pegándome con el bastón"

Teodoro declara sobre el padre de Abraham: "Yo me amenazaba muchas veces por teléfono con él, nos queríamos matar"

Joaquín, el pastor evangélico que quiso poner calma entre un mal divorcio, muerto a tiros en manos del Clan de los Vargas. 'El Programa de Ana Rosa' entrevista a Nerea, la exmujer de Abraham, que denunció el caso por maltrato y recurrió a él para que medie entre los dos. Hace cinco años el tío del exmarido mato a su mujer y Abraham ahora, amenazaba a la víctima con hacerle lo mismo que ella.

María Miñanas, reportera de nuestro programa, entrevista a Nerea, la mujer que quiso separarse de su marido por malos tratos: "¿Has sido una mujer maltratada?". Ella responde: "Sí, he sido una mujer maltratada. Abraham me pegaba, me apagaba los cigarrillos en mis partes, no salía, hacían de todo conmigo... No me dejaba incluso ni ir al baño a hacer mis necesidades. Me tenía encerrada en el salón pegándome con el bastón".

Teodoro, el padre escucha a su hija y cuenta lo que siente: "Yo intenté buscar la solución en Joaquín porque es un hombre muy respetado, no solo en Madrid, le explique la situación y me dijo que me ayudaba. Quiero dejar bien claro que él nunca ha pedido dinero. Llamaron a mi cuñado y le dijeron que no le iban a dar nada para cuidar al hijo, entonces yo le dije que le iba a denunciar. Yo no sé porqué lo han matado, era una persona maravillosa y nunca se había peleado con nadie".

La víctima, aterrada por si sale de prisión su exmarido

Abraham ahora se encuentra en prisión por el asesinato del pastor y Nerea tiene miedo por lo que pueda pasar cuando salga: "Cómo salga de prisión me puede matar como a Tamara. Estoy aterrada". Joaquín Prat aclara que ahora es uno de los detenidos y que la familia del pastor apunta a que el asesino era el abuelo de su exmarido, mientras ellos: "Nosotros no estamos en contacto con los abogados, no sabemos tanto". Teodoro declara sobre el padre de Abraham: "Yo me amenazaba muchas veces por teléfono con él, nos queríamos matar".