El perfil del hombre que mató a puñaladas a su pareja junto a su hija en Valladolid y sus amenazas: "Si quieres quedamos, tengo huevos para eso y para más mindundis"

María Pinedo, hermana y tía de las víctimas apuñaladas, no dudó en mostrar la imagen del que fuese pareja de la fallecida y empezar a comentar cómo era este tipo: "Este hombre tenía problemas, avisamos a mi hermana, le dijimos 'Paloma, no nos llegan buenos comentarios de esta persona, que tiene problemas con el alcohol, drogas... esta persona no te conviene". Luego, la familiar sentenció entre lágrimas: "Mi hermana era trabajadora, estable, con su niña y su casa, vivían solitas; él entró en su vida y ella me decía 'le quiero, yo lo que tengo que hacer es ayudarle'... y mira dónde ha acabado, en el tanatorio las dos juntas".