Gloria, agredida por dos perros de raza peligrosa, cogió una bacteria en la cara porque los perros no estaban vacunados

"Tengo a mi niña con daños psicológicos, tiene miedo, no puede escuchar un ladrido sin que tiemble... está con tratamiento", declara la madre

El perro está en una perrera, pero puede ser paseado por los dueños sin bozal.

'El Programa de Ana Rosa' entrevista en directo a Gloria, una madre que fue atacada por un rottweiler junto a su hija de cinco años. La víctima explica cómo ha sido su proceso de recuperación y someterse a cuatro operaciones por las lesiones causadas.

No es la primera vez que el perro agrede a personas, el caso de Gloria y su hija no es el único, ya que pasados unos meses el rottweiler ha vuelto a reincidir con un brutal ataque a una mujer que paseaba junto a su hija. Ana Rosa, tras conocer el historial del can, pregunta a la víctima: "¿Cómo te encuentras?". La madre, con la voz rota, responde: "Esto fue el 21 de octubre del año pasado, ahora con esto que ha pasado estoy fatal, es como volver para atrás". Al revivir la situación, Gloria se pone en la piel de las dos últimas personas agredidas: "Me imagino cómo estará esa niña, yo estoy con ayuda psicológica y mi hija también".

La víctima cogió una bacteria porque los perros no estaban vacunados

Gloria cuenta las secuelas que le ha dejado el ataque: "Estas navidades las he pasado ingresada en el hospital, llevo ya cuatro operaciones. Desde la rodilla hasta la cadera no tengo sensibilidad y estoy a la espera de que me reconstruyan la cara". La víctima confiesa los daños secundarios que le ha generado el perro: "Cogí una bacteria porque el perro no estaba vacunado y en los dientes de los animales hay muchos bichos. No tenían las últimas vacunas de la rabia... estuve llamando a médicos y me dijeron que si mi hija tenía la rabia no le daban ni 48 horas de vida".

Ana Rosa, que no da crédito situación, comenta: "Cómo un perro que ataca a una niña y a una madre vuelve a estar con su dueña y puede pasear por la calle". La víctima, tras escuchar a la presentadora, contesta: "Esto había que preguntárselo a la jueza que dejó el asunto como si fuese una imprudencia dejar la puerta abierta, no algo grave. Se archivó el caso, ahora les dejan pasear a los animales y vuelve a ocurrir... si no se hubiese archivado el caso, esto no habría pasado".